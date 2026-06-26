松本サリン事件から27日で、32年を迎えます。長野県松本市の事件現場には、今年も犠牲者を悼む献花台が設置されます。飯島榛菜記者「32年前の6月27日、あちらの空き地でサリンがまかれました。その東にあるこの公園には当時社員寮があり、1人が犠牲となりました」1994年6月27日の深夜、松本市北深志の住宅街で、オウム真理教によって猛毒のサリンがまかれました。大学生や会社員など8人が死亡、重軽症者は600人を超えました。27日