6月24日、歌手の優里が2週連続で別の美女とお泊りデートをしていたと『FRIDAY』が報じた。過去に何度も派手な女性関係を報じられている“モテ男”だが、交際中とされていたお相手とは破局しているようだともしている。「優里さんは2020年8月にメジャーデビューし、10月に『ドライフラワー』でブレイクしました。翌年2月には、当時アイドルグループ『Juice=Juice』のメンバーだった高木紗友希さんとの熱愛と半同棲が『週刊文春』