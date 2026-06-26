6月24日、歌手の優里が2週連続で別の美女とお泊りデートをしていたと『FRIDAY』が報じた。過去に何度も派手な女性関係を報じられている“モテ男”だが、交際中とされていたお相手とは破局しているようだともしている。

「優里さんは2020年8月にメジャーデビューし、10月に『ドライフラワー』でブレイクしました。翌年2月には、当時アイドルグループ『Juice=Juice』のメンバーだった高木紗友希さんとの熱愛と半同棲が『週刊文春』によって報じられました。高木さんは事務所の聞き取り調査の結果、《ハロー!プロジェクトのメンバーとして、自覚を欠いていると総合的に判断》とペナルティを科せられ、グループと『ハロー!プロジェクト』から脱退することになりました。

さらに、この交際と同時進行で、別の女性2人とも密会を重ねていたとも報じられていました。この騒動で一度は破局したようですが、2023年2月、優里さんのマンションを出入りする高木さんが目撃され、『FRIDAY』が復縁を報じました。その後は大きな動きがなかったんですが、今回の報道で『破局しているようだ』とされています」（芸能担当記者）

優里は独身のため、誰と交際しても自由であるためか、ファンからは好意的な声すら出ている。

《優里たんはモテるねん 2人なん少なすぎるやろ逆にまだいそうだもん》

《優里の記事出てもちょっとしたイベントくらいにしか捉えてないゆーりんち多すぎて》

モテるのが前提となっており、ファン層がまったく揺るがないという稀有な存在となっているようだ。

「犯罪などによる活動休止でなければ、問題なしという声がほとんどです。これが男性アイドルグループのメンバーなどなら大騒動になるはずですが、アイドル視している人はあまりいない、ということでしょう。

たびたび話題に上がるタトゥーなどを考えても、むしろ優里さんのキャラクターとして売りになっているということでしょう」（前出・芸能担当記者）

“モテ男”が売りになる芸能人は、昔から一定数、いるものだ。