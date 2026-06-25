23日、歌い手のAdoが世界最大級のエンターテインメントエージェンシー『WME（William Morris Endeavor）』とエージェント契約を締結したことが発表された。日本を除く全世界における代理業務をWMEが担当し、所属事務所クラウドナインは引き続きマネジメント全般を継続する形となる。【写真】「想像を超えた美しさ」デビュー6年で素顔の公開に踏み切ったAdo世界の大手エージェンシーとの契約にAdoファンも期待『WME』はロサンゼル