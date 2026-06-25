今年10月に行われる上関町長選挙への進退を保留としている西哲夫町長に対し原発を推進する5つの団体が先ほど、出馬を要請しました。西町長は、5団体の熱意を受け取ったとしたものの、25日も進退を明らかにしませんでした。商工会など原発を推進する町内の5つの団体の代表が役場を訪れ、西町長と面会しました。（上関原電推進議員会海下竜一郎代表）『町長に出馬要請をお願いに参りました』出馬要請を受けた西町長はこの場での進