高知県議会の6月定例会が6月25日からはじまり、茺田知事は基本計画案がまとまった新県民体育館について丁寧な説明に努める姿勢を強調しました。25日、県議会の6月定例会が開会し、執行部は総額で30億4000万円あまりの一般会計補正予算案など12の議案を提出しました。提案理由の説明にたった茺田知事は6月、基本計画案がまとまり関連予算を計上している新県民体育館について、「節目節目に作業の進捗状況を開示する」な