6月23日、歌手の工藤静香がバラエティ番組『バナナサンド』（TBS系）に初出演した。番組内で披露したミニスカ姿をめぐって、SNSで議論が巻き起こっている。工藤は番組の人気企画「ハモリ我慢ゲーム」に出演したが、その服装が注目を集めることに。「全身を黒で統一したワンピース姿で出演しました。スカート丈は膝上のやや短めの長さで、太ももが見えていたのです。現在56歳の工藤さんですが、かなり大胆なスタイルだったとい