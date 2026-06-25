6月23日、歌手の工藤静香がバラエティ番組『バナナサンド』（TBS系）に初出演した。番組内で披露したミニスカ姿をめぐって、SNSで議論が巻き起こっている。

工藤は番組の人気企画「ハモリ我慢ゲーム」に出演したが、その服装が注目を集めることに。

「全身を黒で統一したワンピース姿で出演しました。スカート丈は膝上のやや短めの長さで、太ももが見えていたのです。現在56歳の工藤さんですが、かなり大胆なスタイルだったといえます。工藤さんの細い足が際立っていました」（スポーツ紙記者）

大胆な“太もも見せ”ミニスカ姿に関して、Xでは《スタイルに惚れ惚れする》といった、称賛する声も少なくない。しかし、一方で、

《工藤静香の服装どーした?》

《膝上スカートはどうしてもそうしないといけないのか》

など、困惑する声も見受けられ、論争が勃発しているようだ。

「工藤さんに限らず、年齢を重ねるにつれて、丈の短いスカートを穿くことに関して、SNSでさまざまな意見がかわされています。とくに50代でのミニスカとなると、ほかのアイテムで露出度を調整したり、落ち着いた配色を選んだりなど、工夫が必要になります。

工藤さんも、黒のワンピースに黒のブーツとシックな色使いにしていましたが、どうしても気になる人もいたようです」（芸能担当記者）

工藤は1980年代に「おニャン子クラブ」のメンバーとしてデビュー。その後、ソロアイドルとして高い人気を博した。くしくも、同じ1980年代の女性アイドルで、ミニスカ姿を貫く人物がいる。

「森高千里さんは57歳になっても、ライブや音楽番組でミニスカ姿でのパフォーマンスをおこなっていますが、SNSでは歓迎する声が多く見られます。

かねてから、森高さんはインタビューで、自分の足がもっともきれいに見えるスカートの丈をミリ単位で研究したことを明かしており、そのストイックな姿勢が認知されています。

かつて、1980年代アイドルの“ライバル”として切磋琢磨した工藤さんと森高さんですが、お互いのInstagramで、音楽番組で共演した際のツーショット写真を投稿するなど、親しいことでも知られています。

同年代で精力的に歌手活動する2人ですが、ミニスカに対する反応では明暗が分かれた感があります。とはいえ、2人とも子育てを経ても、抜群のスタイルを維持していることは、高く評価されています」（同前）

いまだ現役で活躍し続ける工藤と森高の服装には、つねに熱い視線が向けられているようだ。