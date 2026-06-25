クラゲの展示数で世界一を誇る鶴岡市の加茂水族館の村上龍男名誉館長が、26日から市内で個展を開催します。展示するのは、すべて手作りしたという編み籠などの工芸作品です。村上龍男さんは2015年まで半世紀近くに渡って加茂水族館の館長を務め、現在は名誉館長です。86歳を迎えた村上さんが、26日からの個展で披露するのは、趣味で制作したという編み籠です。村上龍男さん「イワナ釣りが好きでイワナを入れる魚籠が欲しかった。誰