ルナ・ヘンドリックスがインスタグラムで発表フィギュアスケートのルナ・ヘンドリックス（ベルギー）が24日、インスタグラムを更新し、現役引退を発表した。ベルギーという決してフィギュアスケートが盛んではなかった国から、世界選手権2度表彰台など輝かしいキャリアを振り返り、想いをつづった。ヘンドリックスは「一時代の終わり……。22年半という歳月を経て、別れの時が来ました」と切り出し、引退を報告。12枚の写真と2