ウェブデザイナーのノンさんが描いた現在連載中の漫画「卵巣がなくなったけれど母になった話」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む妊娠14週目に激しい腹痛に襲われ、病院へ。そこで告げられた病名は、「卵巣茎捻転」でした。そして…という内容で、読者からは「怖すぎ…！」「ハラハラしました」「無事に出産できることは、当たり前じゃないですよね」などの声が上がっていま