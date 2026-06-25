FIFAワールドカップ2026・グループB第3節が現地時間24日に行われ、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表とカタール代表が対戦した。2014年のブラジル大会以来、3大会ぶりのFIFAワールドカップ出場を果たしたボスニア・ヘルツェゴビナ代表は今大会、12日の第1節で共催国のカナダ代表と1−1で引き分けたものの、18日の第2節ではスイス代表に1−4と完敗を喫した。対して、開催国だった前回大会が初のFIFAワールドカップ出場だったカタ