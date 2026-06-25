海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにトム・ブラウンをお迎えし、実力派コント師を大阪の名店にご案内する「ツートライブのおもてなしドライブ」と、二大エンターテイナーが夢の共演を果たす!?「さや香・石井の極める！エンターテイナーへの道」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレビ