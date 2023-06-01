海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにトム・ブラウンをお迎えし、実力派コント師を大阪の名店にご案内する「ツートライブのおもてなしドライブ」と、二大エンターテイナーが夢の共演を果たす!? 「さや香・石井の極める！エンターテイナーへの道」をテーマにお届けする。

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さや香・石井が抜群の運動神経をいかし、世界に通用するエンターテイナーにふさわしいパフォーマンスを学ぶチャレンジ企画「さや香石井の極める！エンターテイナーへの道」にはあの男が殴り込み!? 今回のロケに参加するのは祇園・木粼。かつては当番組のチャレンジ企画を担当し、“エンターテイナー芸人”の名をほしいままにしてきたが、最近は石井にお株を奪われ、出番がなくなる憂き目に。そこで、今回は石井と一緒に同じ技に挑み、デキる男の存在感を見せつけようというのだ。

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火花バチバチの2人が挑むのは、バーテンダーがグラスやボトルを駆使して披露するドリンク作りの曲芸「フレアバーテンディング」。5時間の練習で技をマスターし、最後に2人でショーをするのが目標だが…。ボトルを使ったジャグリングの初級技を難なくクリアする石井に対し、なかなかものにできない木粼！ 残酷なまでに差が開いていく2人のショーは、果たして成功するのか？

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海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。