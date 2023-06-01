米メディアがSNSに投稿

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本も2試合終えて1勝1分けとし、決勝トーナメント進出へ視界良好だ。そんな中、米メディアがチュニジア戦後に非礼画像をSNSに投稿。日本人からも怒りの声が上がっている。

日本は20日（日本時間21日）にチュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。

アジア初となる1試合4得点の完勝。米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」の公式X、インスタグラムが試合後に投稿したのは、あまりにも礼を欠く画像だった。

笑みを浮かべた鎌田が、チュニジアのユニホームをゴミ箱へ投じ、その姿を悲しそうにチュニジアの10番、メイブリが見つめている。もちろん、これは現実を切り取った写真ではない。

SNSでは同メディアに対し、海外から「恥を知るべきだ」などの批判が殺到したが、日本人からも怒りの声が上がっている。

「不適切な画像だ 早く消せ」

「この画像は駄目だよ！！！画像削除して！！」

「最低です！！！ 今すぐ削除して下さい！！！！！」

「日本代表にもチュニジア代表にも謝れ」

「日本は相手をリスペクトする文化です。この画像は非礼だと思います」

「ブラックジョークのつもりかもしれないけど、センスない」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）