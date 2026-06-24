RB大宮アルディージャは24日、2026-27シーズンからナルシス・ペラッチ・ナダル氏(37)がトップチーム監督に就任することを発表した。スペイン出身の同氏は、過去にジローナBやストーク・シティの指揮官を歴任。直近では2025年1月から2025年9月までウエスト・ハムのアシスタントコーチを務めていた。大宮は今季のJ2・J3百年構想リーグで15位。5月31日に宮沢悠生前監督の解任を発表していた。以下、クラブ発表プロフィール&