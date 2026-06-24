大宮が新監督を発表! プレミアリーグなどで指導経験を持つ37歳ナルシス・ペラッチ・ナダル氏
RB大宮アルディージャは24日、2026-27シーズンからナルシス・ペラッチ・ナダル氏(37)がトップチーム監督に就任することを発表した。
スペイン出身の同氏は、過去にジローナBやストーク・シティの指揮官を歴任。直近では2025年1月から2025年9月までウエスト・ハムのアシスタントコーチを務めていた。
大宮は今季のJ2・J3百年構想リーグで15位。5月31日に宮沢悠生前監督の解任を発表していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●ナルシス・ペラッチ・ナダル
(Narcís Pèlach Nadal)
■生年月日
1988年9月5日(37歳)
■出身地
スペイン
■主な指導歴
2017年7月〜2019年6月 ジローナFC B/Girona FC B (スペイン) 監督
2019年7月〜2020年6月 ジローナFC/Girona FC (スペイン) アシスタントコーチ
2020年7月〜2023年5月 ハダースフィールド・タウンFC/Huddersfield Town FC (イングランド) アシスタントコーチ/暫定監督
2023年5月〜2024年9月 ノリッジ・シティFC/Norwich City FC (イングランド) アシスタントコーチ
2024年9月〜2024年12月 ストーク・シティFC/Stoke City FC (イングランド) 監督
2025年1月〜2025年9月 ウェストハム・ユナイテッドFC/West Ham United FC (イングランド) アシスタントコーチ
■資格
ヨーロッパサッカー連盟(UEFA)公認プロ指導者ライセンス
■コメント
「RB大宮アルディージャの監督に就任することができ、大変光栄に思います。
このクラブには素晴らしいファン・サポーター、情熱ある選手たち、そして明確なビジョンがあり、大きな可能性を感じています。この新たな挑戦の一員となれることを、とても楽しみにしています。
レッドブルには明確なプレースタイルがあり、私自身もその考えに強く共感しています。そして、そのフットボールを日本でさらに羽ばたかせることに貢献したいと考えています。私たちは、アグレッシブで強度が高く、常に前進を目指すフットボールを追求し、ピッチ上でレッドブルサッカーを体現していきます。日々のトレーニングから高い基準を求め、選手一人ひとりの成長を促しながら、チームをさらに進化させるために全力を尽くします。
私たちの目標は明確です。RB大宮アルディージャをJ1リーグ昇格へ導くことです。その実現に向けて、選手、スタッフ、クラブ、そしてファン・サポーターの皆さまと一丸となって戦っていきたいと思います。
皆さまに誇りに思っていただけるチームを築くため、持てる力のすべてを注ぎます。応援よろしくお願いいたします」
スペイン出身の同氏は、過去にジローナBやストーク・シティの指揮官を歴任。直近では2025年1月から2025年9月までウエスト・ハムのアシスタントコーチを務めていた。
大宮は今季のJ2・J3百年構想リーグで15位。5月31日に宮沢悠生前監督の解任を発表していた。
●ナルシス・ペラッチ・ナダル
(Narcís Pèlach Nadal)
■生年月日
1988年9月5日(37歳)
■出身地
スペイン
■主な指導歴
2017年7月〜2019年6月 ジローナFC B/Girona FC B (スペイン) 監督
2019年7月〜2020年6月 ジローナFC/Girona FC (スペイン) アシスタントコーチ
2020年7月〜2023年5月 ハダースフィールド・タウンFC/Huddersfield Town FC (イングランド) アシスタントコーチ/暫定監督
2023年5月〜2024年9月 ノリッジ・シティFC/Norwich City FC (イングランド) アシスタントコーチ
2024年9月〜2024年12月 ストーク・シティFC/Stoke City FC (イングランド) 監督
2025年1月〜2025年9月 ウェストハム・ユナイテッドFC/West Ham United FC (イングランド) アシスタントコーチ
■資格
ヨーロッパサッカー連盟(UEFA)公認プロ指導者ライセンス
■コメント
「RB大宮アルディージャの監督に就任することができ、大変光栄に思います。
このクラブには素晴らしいファン・サポーター、情熱ある選手たち、そして明確なビジョンがあり、大きな可能性を感じています。この新たな挑戦の一員となれることを、とても楽しみにしています。
レッドブルには明確なプレースタイルがあり、私自身もその考えに強く共感しています。そして、そのフットボールを日本でさらに羽ばたかせることに貢献したいと考えています。私たちは、アグレッシブで強度が高く、常に前進を目指すフットボールを追求し、ピッチ上でレッドブルサッカーを体現していきます。日々のトレーニングから高い基準を求め、選手一人ひとりの成長を促しながら、チームをさらに進化させるために全力を尽くします。
私たちの目標は明確です。RB大宮アルディージャをJ1リーグ昇格へ導くことです。その実現に向けて、選手、スタッフ、クラブ、そしてファン・サポーターの皆さまと一丸となって戦っていきたいと思います。
皆さまに誇りに思っていただけるチームを築くため、持てる力のすべてを注ぎます。応援よろしくお願いいたします」
¡Bienvenido, Narcís Pèlach! #RB大宮アルディージャ #ardija pic.twitter.com/0fx5kNgV3p— RB大宮アルディージャ (@Ardija_Official) June 24, 2026