令和座第10回公演『韜晦』 令和座第10回公演『韜晦』が6月24日(水)から北千住BUoYで開幕した。 令和座は2019年5月1日に設立。WORLD SURPRISING ART from JAPAN -世界へ驚くべき芸術を-を経営スローガンに掲げて、観る者と観られる者との間に生まれる恐るべき価値観のぶつかりあい、即ち劇的なる空間を全世界へと発信している。 第10回公演となる今作『韜晦（とうかい）』では、廃墟を改装した都内屈指のアー