記事ポイント世界140カ国の外国人講師の97%が、不完全でも自ら話す日本人に好感信頼・熱意を伝える場面では83%がAI翻訳より肉声コミュニケーションを支持英会話の最大価値は「代替不可能な信頼関係・友情」が66%で首位 ネイティブキャンプは、世界140カ国・1,173名の外国人講師を対象に、「AI翻訳・AI英会話時代における英語学習の価値」に関する調査を実施しました。AI翻訳ツールが普及するなかで、人が自分の言葉で英語を話