県内の溶接技術者が日頃培った溶接の腕を競うコンクールが、6月24日に徳島市で開かれました。このコンクールは、県内の溶接技術者の技術向上と育成を目的に、毎年開かれています。2026年は20代から70代までの14人が参加しました。競技は溶接方法の違いにより、2種目で行われました。それぞれ制限時間内に2枚の鉄板をつなぎ合わせ、『見た目の良さ』や『強度』に加え、X線検査による『表面のキズ』の数や長さなども審査