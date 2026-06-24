プロ野球パ・リーグの東北楽天ゴールデンイーグルスと埼玉西武ライオンズの1軍公式戦が23日夜、山形市で開かれました。1万人の観客の中、楽天が県内では8年ぶりの勝利を飾りました。県内では1年ぶりの開催となる楽天の1軍公式戦。山形市のきらやかスタジアムに詰めかけたおよそ1万人の観客が見守る中、試合は2回表に動きました。西武の7番石井がライトにタイムリーツーベースヒットを放ち、先