歌手の森高千里のスタッフ公式Xアカウントが6月18日に更新され、『コンサート観覧におけるマナーご協力のお願い』を呼びかけて波紋を呼んでいる。【写真】「席からはみ出さないよう」森高千里スタッフによる注意喚起の内容新たに加わった3つの迷惑行為「アカウントでは《ご来場いただきましたお客様全員がライブを楽しんでいただけるよう、皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます》として《コンサート会場での他のお客様の迷