歌手の森高千里のスタッフ公式Xアカウントが6月18日に更新され、『コンサート観覧におけるマナーご協力のお願い』を呼びかけて波紋を呼んでいる。

【写真】「席からはみ出さないよう」森高千里スタッフによる注意喚起の内容

新たに加わった3つの迷惑行為

「アカウントでは《ご来場いただきましたお客様全員がライブを楽しんでいただけるよう、皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます》として《コンサート会場での他のお客様の迷惑になる行為を禁止いたします》《ご自身の座席の周囲からはみ出さないようご注意ください》《前の座席を蹴るなどの行為はおやめください》と、禁止行為の詳細が明示されていました」（スポーツ紙記者）

森高のオフィシャルサイトではこれまでにも『コンサート会場にご来場いただく皆様へのお願い』が告知されていたが、今回新たに3つの迷惑行為が加わった形だ。

これを受けネット上では、実際に森高のコンサート現場で目撃された光景も報告されている。

《還暦前後の千里さんと同世代男性が、自分含め多いです。『ちさとー！』とエキサイトして叫ぶ親父がまあ多いこと》

《2019年まではそんなにマナーの酷い人はあまり見当たらなかったけどコロナ禍経てコロナ制限なしになった辺りからマナーの酷い人（酷く言えばルール違反も）が目立ってきた》

《隣の方が、大声で叫び続けたり、自分の席をはみ出して踊って迷惑を受けています》

《私も森高ファンで全国行きます。確かにいい歳をしたオッさん達がヤイヤイやってますね。揃いのTシャツを着てタオルを持って騒ぐ輩が多数いるのは事実です。ライブが盛り上がるのは結構だが、ファンなら最低限のマナーは守ろうよ！》

運営側が声明を出すに至った背景

どうやら、ライブ会場で日常的に迷惑行為が行われていたのは事実のようだ。今回、運営側が声明を出すに至った背景を芸能ジャーナリストが指摘する。

「ネットの声にあるとおり、一部のファンがコンサート中に大声を出したりすることはこれまでにもあったものと見られています。運営側としてもライブ会場でアナウンスをするなどの対策は講じてきたようですが、改善が見られず、むしろエスカレートしていく危険性があった。これ以上はさすがに看過できないということで、異例ともいえるSNSでの呼びかけとなったのでしょう」

森高は1987年デビュー。ミニスカートのトレードマークで知られたが、57歳となった今もコンサートでは若々しい姿を披露している。

「熱狂的なファンにとって、森高さんは“永遠のアイドル”なのかもしれません。しかし、彼女と同世代だとすれば50代後半から60代の“アラカン”世代です。おじさんたちが無邪気にはしゃぐぶん、余計に“見苦しい”イメージを周囲に与えてしまうのだと思います」（同・芸能ジャーナリスト）

元気を与えてくれる推しからの“お願い”だけに、一部のファンはしっかりと耳を傾けるべきだろう。