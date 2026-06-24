2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて開催を予定している『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、SBI証券 presents TGC 松山 2026）が追加情報を発表した。『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』メインアーティスト第3弾発表韓国、⽇本、アメリカ、中国、東南アジア、オーストラリア、カナダなど、これまでに、のべ全世界100万⼈以上のオーディシ