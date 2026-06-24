2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて開催を予定している『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、SBI証券 presents TGC 松山 2026）が追加情報を発表した。

『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

メインアーティスト第3弾発表

韓国、⽇本、アメリカ、中国、東南アジア、オーストラリア、カナダなど、これまでに、のべ全世界100万⼈以上のオーディション・データを検討した経験の持ち主で、世界を魅了するグローバルスターBTS、TOMORROW X TOGETHERのメンバーも発掘したK-POPシーンのキーパーソン的存在であるキャスティングディレクターKIM MI JEONG（キム・ミジョン）⽒による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」。その、「Rii.MJ」から誕⽣するボーイズグループ第1弾として、1st CD Single『Miracle : The First Light』で本⽇2026年6⽉24⽇（⽔）に超待望のデビューを果たしたVIBY（バイビー）のTGC初出演が決定！VIBYは、RENKI、AKITO、IO、KOTARO、RYOHAの、全員が10代の⽇本⼈メンバー5名で構成され、「Voyage Into Bright Youth｜輝く⻘春の旅路」をコンセプトに、Voyage（旅）を世界観に掲げるボーイズグループ。K-POPのハイクオリティな制作システムと、J-POPが持つ⻘春の情緒や⽂化的感受性を融合させ、「感性」を起点に、今の時代を⽣きる少年たちの率直でピュアな感情を⾳楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届ける、次世代の「⻘春の象徴」的存在で、SNS総フォロワー数は67万⼈超えを超える。Pre-Debut Single『恋におちたら』のMVは1,000万回再⽣、1st Digital Single『Mi*light』のMVは500万回再⽣を突破、さらに今年2026年8⽉31⽇（⽉）には、⽇本武道館にてDEBUT SHOWCASEの開催を控えるなど、世界中からの熱視線を集めるVIBYの、TGC初パフォーマンスに期待が高まる。

また、好きにまっすぐなPrincessが、ついにTGC松⼭に舞い降りる。メインアーティストに、しなこが追加決定！さらに現在開催中の『TGC 松⼭ 2026 キッズモデルオーディション supported by SBI証券』のアンバサダーにも、しなこが決定した。

TGC松山のランウェイを、しなこと一緒に歩けるチャンスとなっている。しなこのアンバサダー就任を記念して、応募の受付を2026年7⽉8⽇（⽔）23:59まで延⻑中だ。

応募フォーム（https://form.run/@tgcmatsuyama26-sbikids）

ゲストモデルには、『めざましテレビ』イマドキガールを務め、今⽉2026年6⽉1⽇（⽉）発売のPopteen2026年7⽉号では、同誌では2度⽬となる単独表紙を飾っているPopteenの⼈気専属モデルで、今年2026年2⽉〜4⽉に放送されたドラマ『救い、巣喰われ』出演や、2026年7⽉公開予定の映画『だぁれかさんとアソぼ？』、2026年秋公開予定の映画『ないものねだりの君に光の花束を』をはじめ、今後も多数の出演作品の公開を控えるなど、俳優としても躍進する向井怜⾐に加えて、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今⽇、好きになりました。』出演をきっかけに⼈気急上昇中の多⽥梨⾳が決定した。

「TGC teen」、「今⽇、好きになりました。」のSPコラボステージ

TGCがプロデュースする“令和teen”のためのガールズフェスタ「TGC teen」と、今年開局10周年を迎えたABEMAの⼤⼈気恋愛リアリティーショーで、リアルで等⾝⼤な、本気の“恋”と“⻘春”を追いかける「今⽇、好きになりました。」シリーズのスペシャルコラボレーションステージが決定！

ティーンに絶⼤な⼈気を誇る「今⽇、好きになりました。」シリーズ歴代出演メンバーが、TGC松⼭のランウェイに登場。今回も、どのメンバーが登場するのかは当日までのお楽しみとなっている。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【 SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

●日時

2026年8月16日（日） 開場12:00 開演13:00 終演17:00（予定）

●会場

愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）

●チケット

【入場料（税込）】

アリーナ席：先行販売：15,000円、一般販売：15,500円、TGC CARD割引：2,500円 / お土産袋・応援グッズ付

スタンド席：先行販売：10,000円、一般販売：10,500円、TGC CARD割引：1,500円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2026年04月25日（土）10:00〜 ※順次予約・販売開始

TGC CARD先⾏：2026年05⽉09⽇（⼟）10:00〜06⽉26⽇（⾦）23:59 ※先着 ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先⾏：2026年05⽉23⽇（⼟）10:00〜06⽉26⽇（⾦）23:59 ※先着

【一般販売】2026年06月27日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

イープラス（https://eplus.jp/qa/）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安⻫星来、稲垣姫菜、⼩國舞⽻、梶原叶渚、加藤ナナ、川⼝ゆりな、河村ここあ、北⾥琉、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、多⽥梨⾳、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、⻑浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、向井怜⾐、⽮吹奈⼦、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50⾳順

●ゲスト

王林、鈴陽向（WILD BLUE）、とうあ、松本怜⽣、南りほ、村重杏奈、MON7A、⼭下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50⾳順

●メインアーティスト

STU48、しなこ、SWEET STEADY、DXTEEN、VIBY 他 ※50⾳順

●MC

ウエンツ瑛士、中川安奈 ※50音順

●公式サイト

『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト