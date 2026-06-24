全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・兜町の和式インド料理店『南印度洋行兜町1号店』です。南インド×日本！完全オリジナルのビリ”アニ”で朝食を朝7時。まだ静かな証券街の路地から食欲を刺激する香りが漂ってきた。2025年5月に間借りで始まったこの店を営んでいるのは南インドから石材を輸入する商社。何十回もかの地を訪れる中で気づいたのがビリヤニの可能性。そ