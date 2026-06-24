インド石材商社が営む朝＆昼食専門店。ラーメンをヒントに作った和式ビリアニ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・兜町の和式インド料理店『南印度洋行 兜町1号店』です。

南インド×日本！完全オリジナルのビリ”アニ”で朝食を

朝7時。まだ静かな証券街の路地から食欲を刺激する香りが漂ってきた。

2025年5月に間借りで始まったこの店を営んでいるのは南インドから石材を輸入する商社。何十回もかの地を訪れる中で気づいたのがビリヤニの可能性。それから7年もの構想期間を経て、日本でも根付かせるべくオリジナルの味を作り上げた。

モーニングビリアニ500円、南インドトースト350円

『南印度洋行 兜町1号店』（手前）モーニングビリアニ 500円 朝用はスパイス感をやや軽めにして優しい味わいに（奥）南インドトースト 350円 刻んだ青唐辛子入りの卵液に浸してからバターでグリル。ピリッとした刺激が後を引く どちらも11時まで

本場のそれとは似ているようで別物だから、ビリヤニでなくビリ”アニ”。味の組み立てでヒントにしたのが、意外にもラーメンなのだ。

ネパール産のバスマティライスを多種類のスパイスを調合した豚骨とアゴダシの2種のスープで別々に炊き、皿の上で集合させる。羽毛のように軽い米粒はエッジの効いた香りを放ちつつも、咀嚼するほどに舌に馴染んだコクと魚介の風味が追いかけてくる。

インド？日本？頭の中で行ったり来たりする楽しさに朝から翻弄されてみよう。

『南印度洋行 兜町1号店』スパイス研究所 所長 星涼太さん

スパイス研究所・所長：星涼太さん「”週一ビリアニ”の定着が目標です！」

『南印度洋行 兜町1号店』

兜町『南印度洋行 兜町1号店』

［店名］『南印度洋行 兜町1号店』

［住所］東京都中央区日本橋兜町9-5オムニポロス東京

［電話］050-5236-3178

［営業時間］7時〜15時（14時半LO）※土は11時〜

［休日］日

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅11番出口から徒歩2分

撮影／大西陽、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】和風ビリヤニって何!? 完全オリジナルの味わいを朝から楽しむ（7枚）