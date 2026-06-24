フロント・ラウンジ株式会社R Hotels & Resorts Managementは、グループの運営する新ホテル「R Hotel Nagoya Station」を2026年8月に開業予定だ。新幹線・JR在来線・名鉄・近鉄・地下鉄が集まり、将来的にはリニア中央新幹線の発着駅ともなる名古屋駅エリア。都市の喧騒から少し距離を置き、「静かに滞在できる場所」を目指したホテルだ。■コンセプト「Home At a Liminal Transit」R Hotel Nagoya Stationは、「立ち止まるこ