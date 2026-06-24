（台北中央社）台湾のパイロット、林睿哲さんが、小型機を一人で操縦しての世界一周に挑戦している。林さんは22日までに中央社のインタビューに応じ、台湾人にもこの偉業を成し遂げられることを証明したいという思いが出発点だったとし、台湾を世界へ発信したいと語った。林さんは今月6日に米カリフォルニア州を出発。アラスカ州の二つの空港と新千歳空港を経由し、13日に台北松山空港に降り立った。今後、フィリピンやネパール、