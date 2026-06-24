東京都・吉原にある超高級ソープランド「ルーブル」の支配人、会社役員、従業員3人の計5人が、売春防止法違反の疑いで逮捕されたことが24日、わかった。 元東大教授、ソープランド接待を正当化する「性感染症の研究契約」と家族ぐるみの完全黙秘【裁判傍聴記】 同店をめぐっては、ルーブルで働いていたと主張するしま（元・琴音）氏が「ルーブルが摘発された」と22日にX（旧Twitter）へ投稿。社