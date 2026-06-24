開催：2026.6.24 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 2 - 3 [マリナーズ] MLBの試合が24日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマリナーズが対戦した。 パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。 2回裏、7番 マルセル・オズナ 4球目を打ってセンターへのタイムリ}