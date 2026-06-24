開催：2026.6.24

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 2 - 3 [マリナーズ]

MLBの試合が24日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマリナーズが対戦した。

パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。

2回裏、7番 マルセル・オズナ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 1-0 SEA

3回裏、さらにサードが悪送球でパイレーツ得点 PIT 2-0 SEA

4回表、2番 カル・ローリー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 PIT 2-1 SEA

7回表、7番 コール・ヤング 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 PIT 2-3 SEA

試合は2対3でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで6勝7敗0S。負け投手はパイレーツのミッチ・ケラーで、ここまで5勝5敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝4敗14Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 10:26:09 更新