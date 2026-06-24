開催：2026.6.24 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 3 - 4 [ヤンキース] MLBの試合が24日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとヤンキースが対戦した。 タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するヤンキースの先発投手はカルロス・ロドンで試合は開始した。 3回裏、ピッチャー カルロス・ロドンがワイルドピッチでタイガース得