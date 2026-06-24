開催：2026.6.24

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 3 - 4 [ヤンキース]

MLBの試合が24日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとヤンキースが対戦した。

タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するヤンキースの先発投手はカルロス・ロドンで試合は開始した。

3回裏、ピッチャー カルロス・ロドンがワイルドピッチでタイガース得点 DET 1-0 NYY、2番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-0 NYY

4回表、7番 ホセ・カバジェロ 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでヤンキース得点 DET 2-1 NYY

6回表、5番 ジャズ・チザム 6球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 DET 2-3 NYY、8番 オースティン・ウェルズ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 DET 2-4 NYY

6回裏、3番 マシュー・ビアリング 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 3-4 NYY

試合は3対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのカルロス・ロドンで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はタイガースのケーシー・マイズで、ここまで2勝5敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、2勝3敗15Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 10:36:12 更新