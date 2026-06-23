ポケモン カードゲーム MEG A 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー】 9月16日 発売予定 6月23日 予約受付開始 価格：6,860円

ローソンは「ポケモンカードゲーム MEGA 30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」の予約受付を6月23日10時から開始している。価格は6,860円。9月16日以降発送予定としている。

予約はLoppiまたはローソンオンラインで受け付ける。1人につき1回のみの購入制限を設けており、クレジットカードまたはPayPayでの決済が必要となる。

本製品はポケモンカードゲーム MEGAの「エーフィex」、「ブラッキーex」を中心とした構築済みデッキ合計2つと、ダメカンシート、缶製ダブルデッキケース、紙製フルプレイマット、エーフィとブラッキーのポケモンコインを同梱したセット。フルイラストの「エーフィex」と「ブラッキーex」も収録している。

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