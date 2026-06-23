発がん性などの影響が指摘される化学物質「PFAS」が、静岡市清水区の工場周辺で検出された問題で、市民団体が近隣住民を対象に行った血液検査の結果を公表しました。この問題は、「三井・ケマーズフロロプロダクツ」清水工場の周辺水路でPFASが国の指針値を超えて検出されたものです。市民団体が近隣住民など37人を対象に血液検査をしたところ、PFASの一種「PFOA」の血中濃度は、三保地区に住む21人のうち6人が、ドイツの健