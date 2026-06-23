日清製粉ウェルナが祝福の投稿【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で2試合ぶりとなる17号先頭打者弾を放った。11分後には日本企業が豪華に祝福し、ファンを「めっちゃ早いじゃないですか」と驚かせた。試合開始後まもなく、右腕のマシューズがカウント1-0から投じた2球目、真