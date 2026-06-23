日清製粉ウェルナが祝福の投稿

【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）

ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で2試合ぶりとなる17号先頭打者弾を放った。11分後には日本企業が豪華に祝福し、ファンを「めっちゃ早いじゃないですか」と驚かせた。

試合開始後まもなく、右腕のマシューズがカウント1-0から投じた2球目、真ん中寄りに入ったチェンジアップを捉えた。打った瞬間に確信する当たりで、打球速度112.8マイル（約181.5キロ）、飛距離414フィート（約126.2メートル）の一発だった。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、17号から11分後の午前8時53分におなじみの祝福投稿。本塁打数と同数とパンケーキを積み上げる「SHO-TOWER」の画像を投稿した。

「アメリカンチェリーで豪華に」の文言とともに、17枚の“パンケーキタワー”の画像を公開。てっぺんには生クリームとブルーベリー、そしてアメリカンチェリーが豪華にトッピングされていた。

同社の公式X（旧ツイッター）にファンも続々と反応。「朝から嬉しい」「仕事がはやいｗ」「美味しそう」「やばい 高いな」といったコメントが寄せられていた。大谷の活躍とともに、ウェルナもさらに“高み”を目指していく。（Full-Count編集部）