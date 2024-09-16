9月16日、朝の情報番組『ノンストップ!』（フジテレビ系）に広末涼子（44）がVTR出演。インタビューで事務所を独立してからの近況を明かし、話題となっている。広末は23年6月、人気シェフ・鳥羽周作氏（46）との“W不倫”が『週刊文春』に報じられ、芸能活動を休止。その1カ月後に離婚を発表した。その後、今年2月に26年間所属していた事務所を退所し、個人事務所を設立。44歳の誕生日を迎えた7月18日にはファンクラブ「NEW FIELD