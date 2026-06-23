千曲市では23日、地元の高校生が特産品のアンズの収穫を体験しました。「軽くねじってもらえば簡単」アンズの収穫を体験したのは、屋代南高校のライフデザイン科1年生33人です。地元の特産品について理解を深めようと企画したものです。収穫したアンズはジャムやシロップ漬けなどの加工に適した品種「昭和」で、今年は天候に恵まれ例年並みに順調に育ったということです。「ジャンプして」「ナイス！あと1個。ナイス！」5月には摘