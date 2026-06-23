[6.23 北中米W杯グループリーグ第2節](サンフランシスコ)※12:00開始<出場メンバー>[ヨルダン]先発GK 1 ヤジード アブレイラDF 3 アブダラー ナシブDF 4 フサム アブ アル ダハブDF 5 ヤザン アル アラブMF 8 ヌール アル ラワブデフMF 9 アリ オルワンMF 13 マフムード アル マルディMF 20 モハナド アブ タハMF 21 ニザル アルラシュダンMF 23 イフサン ハダドFW 10 モウサ・タマリ控えGK 12 ヌール バニ アッティアーGK 2