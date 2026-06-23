○ホワイトソックス6x−5ガーディアンズ●＜現地時間6月22日レート・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスがクリーブランド・ガーディアンズとの首位攻防カード初戦にサヨナラ勝利。40勝37敗でゲーム差無しの首位に再浮上した。ホワイトソックスは2回裏に7番ブレイデン・モンゴメリーの適時二塁打で先制点を挙げ、6回終了時点で3点をリード。投げては先発左腕アンソニー・ケイが6回無失点と好投したが、7回表に2番