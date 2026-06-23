【学園アイドルマスター ウエハース4】 11月 発売予定 価格：3,520円（20個入りBOX） バンダイは、「学園アイドルマスター ウエハース4」を11月に発売する。価格は20個入りBOXが3,520円。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたメタリックプラカードが付属するウエハース第4弾。バニラクリーム