【学園アイドルマスター ウエハース4】 11月 発売予定 価格：3,520円（20個入りBOX）

バンダイは、「学園アイドルマスター ウエハース4」を11月に発売する。価格は20個入りBOXが3,520円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」をモチーフとしたメタリックプラカードが付属するウエハース第4弾。バニラクリーム味ウエハースをイメージした衣装を着た、アイドルたちの新規描き下ろしカードが収録されている。カードは全29種で、新規描き下ろしイラストカードは13種を収録予定。

公開された画像では楽曲「雪解けに」衣装の花海咲季、月村手毬、藤田ことねが確認できる。

THE IDOLM＠STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※描き下ろしイラストは本商品用の限定のイラストではございません。予めご了承下さい。