『カフェ・ド・クリエ』が、さくらももこ先生原作の人気作品『コジコジ』と初めてコラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」を数量限定で発売、店頭にて事前予約を受付中だ。店頭販売は7月1日から、オンラインストアでは同日20時から販売を開始する。さらに2026年6月17日から、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」も好評実施中。制服姿のコジコジに癒される！ポ