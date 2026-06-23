『カフェ・ド・クリエ』が、さくらももこ先生原作の人気作品『コジコジ』と初めてコラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」を数量限定で発売、店頭にて事前予約を受付中だ。店頭販売は7月1日から、オンラインストアでは同日20時から販売を開始する。さらに2026年6月17日から、「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」も好評実施中。

制服姿のコジコジに癒される！ ポーチやグラスがセットのサマーバッグ

全国に展開するカフェチェーン『カフェ・ド・クリエ』は、日々の健康に寄り添い、体にうれしい「からだハピネスメニュー」を展開していることをご存知だろうか。新鮮な果物を使用したスムージー、糖質50％オフの低糖質麺や豆乳への変更可能なメニューなどが揃い、たんぱく質、食物繊維、ビタミンなど、取りたい栄養で選ぶことができる。

今回は、夏の暑さで疲れやすい時期に、体も心も緩めてゆったり過ごせる一時を届けたいという想いから、独特のユーモアと哲学的とも思える会話で心がほどける『コジコジ』とのコラボが実現。

『カフェ・ド・クリエ』×『コジコジ』

『コジコジ』は、さくらももこ先生の代表作の一つで、メルヘンの国を舞台にしたナンセンスギャグ漫画。年齢不詳・性別不詳の宇宙生命体コジコジと珍奇な仲間たちが繰り広げる日常を描いた作品だ。他人の目を気にせず、善悪にとらわれず、マイペースに生きるコジコジの姿勢や発言は、現代社会に生きる我々の心をふっと軽くしてくれる。

「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」は、限定デザインの「コジコジ ロープハンドルバッグ」、「コジコジ ぬいぐるみポーチ」、「コジコジ チェンジンググラス」に加え、税込み1880円相当の商品引換券3枚と「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」の計5点がセット。

コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ 4800円（税込み）

「コジコジ ロープハンドルバッグ」は、『カフェ・ド・クリエ』の制服を着こなすコジコジの姿と、ロープハンドルがアクセントのオリジナルバッグ。日常使いしやすいシンプルなベージュカラーをベースに、ごきげんにブレンドコーヒーを運ぶコジコジらしいお茶目な一面を描いた。内側は、コジコジやうさこ、次郎、テル子などのキャラクターをあしらった賑やかな総柄となっている。

コジコジ ロープハンドルバッグ

コジコジ ロープハンドルバッグ

さらに、バッグには好みのアイテムを取り付けられるキーホルダーチェーンが付いていて、「コジコジ ぬいぐるみポーチ」を組み合わせて“ぬい活”を楽しむのにもぴったり。お気に入りのぬいぐるみや「コジコジ ぬいぐるみポーチ」と一緒に、夏のお出掛けをより一層ごきげんに楽しめる。

コジコジ ぬいぐるみポーチ

コジコジ ぬいぐるみポーチ

グラスには色が変わる仕掛けが！ チャームがもらえるキャンペーンも

冷たい飲み物を注ぐと文字色が変わる「コジコジ チェンジンググラス」には、夏の夜空をコジコジや仲間たちがビューンと飛び回るシーンをデザイン。星座が『カフェ・ド・クリエ』のロゴになるような遊び心もポイントで、夏のおうち時間に涼やかなひとときを添えるアイテム。

コジコジ チェンジンググラス

コジコジ チェンジンググラス

そして商品引換券の対象は『カフェ・ド・クリエ』で人気の「パスタ（単品）」、「ケーキ（単品）」、「からだハピネスドリンク（単品）」の3品。さらに、人気の「リキッド はちみつピーチティー（1000ml）」もセットになった。

「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」では、税込み800円以上のレシート2枚、または税込み1600円以上のレシートで「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャーム」ひとつと交換できる。チャームは、シークレットを含む全5種類。制服姿のコジコジのゆるいセリフと、ぷっくりとした質感が魅力的。全国の『カフェ・ド・クリエ』と『メゾン・ド・ヴェール』で展開中だ。

コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャーム

また、抽選で15人に「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」が当たるフォロー＆リポストキャンペーンが7月1日から7日の期間、『カフェ・ド・クリエ』X公式アカウントで実施される。詳しくは公式サイトをチェック！

【画像】制服姿のコジコジが可愛い！ サマーバッグ＆ゆるセリフ付きぷっくりチャームなどグッズ一覧（9枚）