旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■パリパリです正解：白うり難易度：★★★★☆奈良漬には欠かせませんウリ科キュウリ属に分類される白うりは、古くから日本の夏の食卓を支えてきた伝統的な野菜です。同じウリ科のキュウリやメロンとは近縁にあたりますが、完熟してもメ