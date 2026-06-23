【写真クイズ】この食材の名前は？　漬物でお馴染みです

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■パリパリです

正解：白うり

難易度：★★★★☆

奈良漬には欠かせません

ウリ科キュウリ属に分類される白うりは、古くから日本の夏の食卓を支えてきた伝統的な野菜です。同じウリ科のキュウリやメロンとは近縁にあたりますが、完熟してもメロンのような強い甘みは出にくいため、未熟な状態で収穫して野菜として利用されます。

その名の通り、表面が白っぽく滑らかな皮に覆われているのが特徴です。

おもな産地は、千葉県や茨城県、愛知県。とくに千葉県成田市周辺の白うりは、成田山の参道で名物となっている「鉄砲漬」に使われていることで知られています。

基本的には温暖な気候を好むため、関東以西の各地で栽培されていますが、地域ごとにさまざまな系統や在来種が受け継がれています。

旬の時期は6月から8月頃。暑さが厳しくなる時期に、水分をたっぷりと蓄えた白うりが市場に並びます。

収穫が遅れると果実が肥大しすぎて味が大味になり、皮も硬くなってしまうため、最適な大きさを見極めて収穫するには熟練の目が必要です。

キュウリよりも青臭さが少なく、それでいてメロンのような華やかな香りの片鱗をかすかに感じさせる独特の風味をもっています。また、噛むとパリッ、ポリッとした小気味よい食感が楽しめます。

淡白であるがゆえ、出汁や調味料の味を邪魔しないことが特徴で、そのため幅広い料理に活用されます。

もっともお馴染みの食べ方は漬物です。とくに、奈良漬の原料としても欠かせない存在でもあります。

まず試してほしいのは、皮を薄く剥いて種を取り除き、薄切りにして塩もみにした「浅漬け」です。余計な水分を抜くことで、白うり特有のポリポリとした食感が際立ちます。ここにミョウガや大葉を添えれば、食欲の落ちる夏場でも箸が進む一品になります。

また、白うりの中をくり抜き、そこにシソやショウガ、大根などを細かく刻んで詰め、醤油などでじっくりと漬け込んだ「伊賀越漬」や、中に唐辛子を巻いたシソを詰めた「鉄砲漬」なども知られています。

油炒めにするのもおすすめです。ごま油で豚肉や厚揚げと一緒にさっと炒めると、白うりのあっさりとした味わいに具材の旨味がなじみ、食べ応えのある一品になります。

美味しい白うりの見分け方

まずチェックしたいのは、皮の表面にハリがあり、全体が白緑色にムラなく色づいているかどうかです。白うりは鮮度が落ちてくると水分が失われ、皮がしんなりと柔らかくなったり、黄色みを帯びてきたりします。

持ったときにずっしりと重みを感じるものは、繊維が詰まっており、水分もしっかり保持されています。このようなものは、漬物にした際にも特有のパリパリとした快い食感が強く出ますし、炒めものにしても美味しく仕上がります。

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白うりの注目栄養素

白うりはその成分のほとんどが水分で構成されていますが、カリウムを含んでいるのが特徴です。カリウムは体内の余分な塩分を排出することで、むくみの改善、血圧上昇の抑制をサポートしてくれます。

ビタミンCも含まれています。ビタミンCには抗酸化作用があり、紫外線のダメージから肌を守るコラーゲンの生成を助けるほか、夏場の健康維持にも役立ちます。

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