22日の衆議院予算委員会で高市首相は、暗号資産「サナエトークン」などの報道を巡り野党から追及され、自身の秘書の説明を盛り込んだ陳述書を近日中に国会に提出すると表明しました。22日午前に行われた衆議院予算委員会。まず質問に上がったのは中東情勢への政府の対応です。ホルムズ海峡への「自衛隊派遣」について質問された高市首相は…。（高市首相）「現時点で自衛隊の派遣については何ら決まっておりません」ホルムズ