元広島・西田氏の転機となった山本浩二監督就任チャンスをつかんだ。元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は、1989年シーズンからの山本浩二監督体制下で飛躍した。それまでは代打中心の起用だったのが、先発出場が増加。結果も出し、1990年はプロ8年目にして初めて開幕スタメンで起用された。そんな中、巨人戦では特別な“アクション”も起こしていたという。「当時はBS（デジタル）放